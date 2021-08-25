Песков назвал достаточными меры по контролю инфляции в России

Москва, 25 августа. Ситуация с инфляцией находится под контролем Центробанка и Правительства России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Принимаемых мер по урегулированию ситуации с инфляцией в России достаточно, подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном всплеске повышения уровня цен на товары и услуги. Деятельность правительства по вопросам инфляции положительно оценивают в Кремле, добавил Песков.

На днях Центробанк зафиксировал замедление роста цен на продовольствие в большинстве регионов Российской Федерации. Согласно данным, годовая инфляция снизилась на 0,04 процентного пункта.

Аналитик ФГ «Финам» Артемий Шамшуков ожидает, что наблюдаемое сейчас снижение продовольственной инфляции продолжится и в сентябре. Поступающий в магазины новый урожай всегда ведет к снижению цен на продукты, приводит его слова «ФедералПресс».