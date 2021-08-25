Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 13:06
13:06
Общество
Житель Петербурга судится с Первым каналом из-за нравственных страданий
13:06
Общество
Александр Петров занял первое место в рейтинге главных молодых актеров России
13:04
Общество
Дмитрий Шпаро: Мы первые в мире дошли до Северного полюса на лыжах
13:03
Политика
Песков заявил о существенных разногласиях между Россией и Турцией по теме Крыма
13:03
Общество
Врач Поздняков призвал россиян не тянуть с прививкой от COVID-19 до осени
13:02
Экономика
«Это очень важно»: Солонников о мерах Беглова по поддержке малого бизнеса Петербурга
13:01
Общество
Строительство Юго-Восточного обхода Симферополя всерьез обеспокоило крымчан
13:01
Общество
Песков объяснил, почему телеканал «Дождь» признали иноагентом
12:59
Происшествия
ФАН узнал подробности деятельности матери, оставившей тело ребенка у церкви в Гатчине
12:59
Происшествия
Приемный отец оставившей мертвого младенца в Гатчине женщины рассказал о ее образе жизни
Все новости

Песков назвал достаточными меры по контролю инфляции в России

  /   Обновлено: 25 августа 2021 13:02
Экономика
Песков назвал достаточными меры по контролю инфляции в России
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 25 августа. Ситуация с инфляцией находится под контролем Центробанка и Правительства России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Принимаемых мер по урегулированию ситуации с инфляцией в России достаточно, подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном всплеске повышения уровня цен на товары и услуги. Деятельность правительства по вопросам инфляции положительно оценивают в Кремле, добавил Песков.

На днях Центробанк зафиксировал замедление роста цен на продовольствие в большинстве регионов Российской Федерации. Согласно данным, годовая инфляция снизилась на 0,04 процентного пункта.

Аналитик ФГ «Финам» Артемий Шамшуков ожидает, что наблюдаемое сейчас снижение продовольственной инфляции продолжится и в сентябре. Поступающий в магазины новый урожай всегда ведет к снижению цен на продукты, приводит его слова «ФедералПресс».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Песков назвал достаточными меры по контролю инфляции в России
песков инфляция правительство рф цены
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru