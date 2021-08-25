Военный аналитик Коц объяснил, почему ВСУ променяли «стальной кулак» на диверсантов

Москва, 25 августа. Плачевное финансовое и технологическое состояние Украины не позволяет Киеву восстановить боеспособность армии, считает военный аналитик Андрей Коц.

Оборонная промышленность Украины в настоящий момент находится в глубочайшем упадке, отметил военный обозреватель Андрей Коц в своей статье для РИА Новости. Кроме того, государство испытывает финансовые трудности, однако Киев не оставляет тщетных попыток восстановить мощь ВСУ, находящихся в плачевном состоянии. Он обратил внимание на перечень вооружения и оснащения, переданного украинской армии в период с 2018 по 2020 годы, в котором имеются лишь БПЛА, артиллерия и снаряжение для спецназа. По мнению эксперта, этот список является весьма показательным.

Украинским ВВС за последние годы не было передано ни одной новой единицы авиационной пилотируемой техники, подчеркнул эксперт. По его словам, армия за три года пополнилась лишь несколькими десятками самолетов и вертолетов, прошедшими «косметическую» модернизацию, но на деле все авиационные средства войск Украины представляют собой устаревшие образцы, которым уже три десятка лет. Коц отметил, что печальное состояние оборонных мощностей и финансовые проблемы не позволяют украинским предприятиям производить новую боевую технику, а постоянная модернизация той, что уже имеется на вооружении, является лишь временным выходом.

Ситуация с морской и бронетехникой абсолютно аналогичная, уверен Коц. Он уточнил, что за последние годы арсенал ВСУ пополнился 233 новыми и усовершенствованными БТР и БМП, однако тяжелая техника в армию не поступает. Главное танкостроительное предприятие страны, которым является Харьковский завод имени Малышева, уже давно прекратил ее изготовление, так как его ресурсов едва хватает на поддержание работоспособности уже имеющихся машин. Военно-морские силы Украины получили лишь два катера «Гюрза», и это, по мнению аналитика, предел ОПК государства, так как крупнейший Черноморский судостроительный завод, некогда выпускавший корабли первого ранга, этим летом прекратил свое существование.

Согласно списку обновок ВСУ, в украинские войска было поставлено большое количество различного оснащения для спецназа, обратил внимание автор материала. Кроме того, армия Украины получила беспилотники, на которые делают ставку ВВС страны, а также артиллерийские установки. Это, по мнению журналиста, говорит о том, что Киев готовится к диверсионному противостоянию при помощи спецназа, поддержку которому будут оказывать БПЛА и артиллерия. Так военный аналитик объяснил, почему ВСУ остались без «стального кулака», который уже попросту «сгнил», променяв его на диверсантов.

Ранее эстонский лидер Керсти Кальюлайд заявила в разговоре с представителями СМИ, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу в настоящий момент невозможно. По ее словам, правительство страны одобряет стремление Киева присоединиться к НАТО, однако для этого украинские власти должны выполнить одно условие.

Кроме того, бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что был шокирован принятым в 2008 году решением руководства НАТО по вопросу присоединения Киева к блоку, передает «Царьград». Он также вспомнил и о разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая объяснила Ющенко, почему она против подобной инициативы.