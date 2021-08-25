Кража из аппарата для моментальных фотографий в Туле попала на видео

Тула, 25 августа. Необычных воров задержали полицейские в Туле. Злоумышленники решили обокрасть аппарат для изготовления моментального фото.

Противоправные мотивы не были связаны с желанием получить множество разнообразных фотографий. Похитители стали взламывать аппарат, чтобы завладеть деньгами. Своей цели они добились. Нанесенный ущерб составил почти 15 тысяч рублей. Но мужчины не подозревали, что все незаконные действия они совершали прямо под объективом камеры наблюдения.

«После получения сообщения о краже сотрудники полиции проводили комплекс оперативных мероприятий. В том числе изучали и записи камер видеонаблюдения, расположенные рядом с местом происшествия. В результате проделанной работы удалось получить сведения о злоумышленниках, а в дальнейшем задержать их», — рассказал ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

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Полицейские изобличили в краже двух неработающих ранее судимых мужчин. Теперь их ожидает новое уголовное наказание. В полиции возбудили уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса России.

Ранее ФАН сообщал о пропавшем в Туле подростке. Для его поисков подняли по тревоге всех городских полицейских.