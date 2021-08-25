Музей «Владимирский централ» ищет новый дом

Владимир, 25 августа. На заседании общественного совета при УФСИН России по Владимирской области обсудили судьбу музея «Владимирский централ».

Дело в том, что основная экспозиция музея располагается на территории режимного объекта, что, конечно, создает значительные трудности для посетителей. Затруднения с доступом диктуют необходимость поиска для музея нового помещения. Сейчас появилась возможность поместить экспонаты музея в другое здание, за пределами тюрьмы, пишут «Владимирские ведомости».

Это увеличит интерес историков и культурологов к накопленным документам и материалам. Работа по перемещению экспонатов и фондов музея будет проводиться совместно с Владимирским государственным университетом.

Учреждение Т-2 (официальное название Владимирского централа) оставило немалый след в истории. Актриса Зоя Федорова, певица Лидия Русланова, сын Сталина Василий, депутат Госдумы Василий Шульгин отбывали в тюрьме свое наказание. Известный писатель Даниил Андреев написал книгу «Роза мира» в стенах централа.

Ранее ФАН рассказывал о музее оловянных солдатиков, появившемся в Тбилиси. Там можно увидеть фигурки Сталина, Наполеона вместе с героями фэнтези и индейцами майя.