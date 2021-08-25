«Суровый русский пчеловод» удивил американца в поездке на домашнюю пасеку

Москва, 25 августа. Американец поделился впечатлениями после поездки на пасеку к родителям своего приятеля, где он впервые попробовал домашний русский мед.

Мужчина приехал со своим другом на дачу к его родителям на следующий день после сбора меда. Владельцы участка предупредили, что в сторону пасеки лучше пока не ходить, так как пчелы ведут себя агрессивно. Американец сначала расстроился, так как планировал сделать несколько снимков для своего блога.

«Отдельно в дачном домике налит мед, который можно есть, кто-то добавляет в чай, кто-то ест ложкой, а некоторые предпочитают макать хлеб в сладость, чтобы получился вкусный и полезный десерт», — рассказал мужчина.

В одной из чашек с медом американец увидел пчел. Некоторые из них еще шевелились. Увиденное сильно впечатлило мужчину. Однако друг иностранца постарался его приободрить, отметив, что тот может не есть именно этот мед, если не хочет. В целом продукт пришелся пользователю платформы «Яндекс.Дзен» по вкусу.

«Домашний мед оказался другим на вкус, сладость ненавязчивая, приятная, а «на языке» остается приятное послевкусие», — отметил обрусевший иностранец.

Отца своего приятеля американец назвал «суровым русским пчеловодом». Последний даже не посмотрел, есть ли в миске пчелы. Он просто набрал ложкой мед и съел его. Еще американца удивило, что с него не взяли денег за литровую банку меда, которая осталась у него после поездки. Однако такой расклад ему не понравился. Блогер решил отблагодарить пасечника бутылкой коньяка, которую передал мужчине через приятеля.

Герметичность упаковки и температурный режим — главные правила хранения меда, напоминает врач-диетолог Наталья Круглова. Не стоит держать продукт в банке более двух лет. Употребление забродившего меда может привести к пищевым отравлениям.