В Иркутске металлический шар-конструкция обрушился на четырехлетнюю девочку

Иркутск, 25 августа. СК Иркутской области возбудил уголовное дело по факту обрушения металлической конструкции в виде шара на четырехлетнюю малышку.

Согласно данным правоохранителей, установленная в 2016 году металлическая конструкция не была закреплена должным образом. В результате недосмотра пострадал ребенок, на которого и обрушился шар.

Врачи диагностировали у маленькой пациентки черепно-мозговую травму с обильным кровоизлиянием. Для спасения девочки понадобилось оперативное вмешательство. Сейчас она находится в больнице под пристальным наблюдением медиков.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 293 части 2 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Глава Иркутска Руслан Болотов лично поручил комитетам городского обустройства и по управлению Ленинским округом разобраться в обстоятельствах инцидента.

В Ленобласти правоохранители начали проверку по факту обнаружения мертвого младенца в Гатчине. Труп четырехмесячной девочки был завернут в пакет.