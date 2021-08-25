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Житель Саратова получил условный срок за призыв к террористической деятельности

  /   Обновлено: 25 августа 2021 12:42
Происшествия
Житель Саратова получил условный срок за призыв к террористической деятельности
wikipedia.org  /  Tobias «ToMar» Maier

Саратов, 25 августа. Суд вынес приговор жителю Саратова. Фигурант признан виновным в призывах к терроризму, которые он совершал через соцсеть.

Следствие доказало, что злоумышленник агитировал людей совершать насилие в отношении граждан из сопредельного государства. Преступник осужден на год лишения свободы условно, сообщили в ФСБ.

В Москве ранее предстала перед судом псевдоактивистка Дарья П. Она через соцсети оправдывала преступления лидеров незаконных бандформирований Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. Девушка также призывала к совершению террористических и экстремистских действий. Наказанием стал шестилетний срок лишения свободы.

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суд терроризм фсб
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