Житель Саратова получил условный срок за призыв к террористической деятельности

Саратов, 25 августа. Суд вынес приговор жителю Саратова. Фигурант признан виновным в призывах к терроризму, которые он совершал через соцсеть.

Следствие доказало, что злоумышленник агитировал людей совершать насилие в отношении граждан из сопредельного государства. Преступник осужден на год лишения свободы условно, сообщили в ФСБ.

В Москве ранее предстала перед судом псевдоактивистка Дарья П. Она через соцсети оправдывала преступления лидеров незаконных бандформирований Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. Девушка также призывала к совершению террористических и экстремистских действий. Наказанием стал шестилетний срок лишения свободы.