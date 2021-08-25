Талибы анонсировали заключение мирного соглашения с сопротивлением

Кабул, 25 августа. Боевики запрещенного в РФ движения «Талибан»1 ожидают скорого перемирия с ополченцами, заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.

Соглашение о мире с сопротивлением в афганской провинции Панджшер будет достигнуто в ближайшее время, уверены в «Талибане» (террористическая организация, запрещенная в России). В настоящее время талибы ведут переговоры с влиятельными людьми из ополчения. Необходимость воевать отсутствует, мир будет заключен с вероятностью в 80%, уверен Муджахид.

«Талибан» развернул наступление в начале августа 2021 года. Большая часть страны уже находится под контролем боевиков. Сопротивление оказывают ополченцы в провинции Панджшер, находящейся к северо-востоку от Кабула. Талибы ранее установили крайний срок эвакуации из Кабула.

1 Организация запрещена на территории РФ.