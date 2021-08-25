В Пенсильвании инициируют слушания по нарушениям в ходе выборов 2020 года

Вашингтон, 25 августа. Республиканцы в Конгрессе штата Пенсильвания планируют начать официальные слушания в рамках расследования голосования 2020 года в попытке пересмотреть результаты выборов, которые бывший президент США Дональд Трамп называет «украденными».

Временный председатель Сената штата Джейк Корман заявил, что законодатели проводят «полное судебное расследование» выборов, целью которого будет изучение бюллетеней и списков избирателей. Он сообщил, что слушания могут начаться уже на этой неделе.

«Я думаю, что на наших выборах было много проблем, в которых нам нужно разобраться», — заявил Корман.

Расследование в Пенсильвании является частью предпринимаемых Республиканской партией усилий по расследованию возможных нарушений и фальсификаций, которые были организованы Демократической партией в ходе президентских выборов 2020 года, в результате которых к власти пришел президент Джо Байден.

While Manchin/Sinema insist federal government can’t act to protect voting rights unless Rs in the Senate agree to undo the actions of Rs in the states: “In latest bow to Trump, GOP lawmakers in Pennsylvania plan to launch hearings on 2020 vote” https://t.co/KH8BV93cEj — Ronald Brownstein (@RonBrownstein) August 25, 2021

В Аризоне сторонники Трампа ожидают результатов проверки бюллетеней, поданных в округе Марикопа, которая была временно отложена после того, как подрядчики, проводившие аудит, заразились коронавирусом. Аналогичная проверка была предпринята в Висконсине: спикер Ассамблеи штата Робин Вос заявил, что встречался с Трампом в прошлые выходные и «подробно рассказал ему о наших энергичных усилиях по восстановлению полной честности и доверия к выборам».

/

Представители Демократической партии отвергают обвинения и заявляют, что проверки, инициированные республиканцами, ставят под удар доверие к избирательному процессу в США.

«Это позор для демократии, не говоря уже о глубокой трате времени и денег налогоплательщиков», — заявил губернатор Пенсильвании Том Вольф.

Законодатели-республиканцы в Пенсильвании с конца прошлого года пытаются провести расследование выборов 2020 года, в штате, где Байден победил с отрывом в 80 555 голосов.

Джейк Корман сообщил, что он хочет убедиться, что расследование даст результаты, которым смогут доверять все жители Пенсильвании.