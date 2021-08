В Пенсильвании инициируют слушания по нарушениям в ходе выборов 2020 года

Вашингтон, 25 августа. Республиканцы в Конгрессе штата Пенсильвания планируют начать официальные слушания в рамках расследования голосования 2020 года в попытке пересмотреть результаты выборов, которые бывший президент США Дональд Трамп называет «украденными».

Временный председатель Сената штата Джейк Корман заявил, что законодатели проводят «полное судебное расследование» выборов, целью которого будет изучение бюллетеней и списков избирателей. Он сообщил, что слушания могут начаться уже на этой неделе.

Расследование в Пенсильвании является частью предпринимаемых Республиканской партией усилий по расследованию возможных нарушений и фальсификаций, которые были организованы Демократической партией в ходе президентских выборов 2020 года, в результате которых к власти пришел президент Джо Байден.

