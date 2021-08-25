Свиноносая носатая змея стала новым обитателем сахалинского зоопарка

Южно-Сахалинск, 25 августа. Свиноносая носатая змея осваивает жизнь в террариуме Сахалинского зооботанического парка. Она уже прошла карантин, хорошо ест и отдыхает, рассказали в питомнике.

Рептилия с североамериканского континента родилась в январе текущего года и прибыла на Сахалин в июле. Ветеринары посадили ее на карантин и в течение месяца наблюдали за змеей, которая уже начала осваиваться в новых условиях.

Рептилия внешне похожа на кобру, но ее яд не опасен для человека. Короткий нос необходим для рытья глубоких нор, в которые она откладывает яйца.

Представитель питомника отметила, что змея уже адаптировалась, у нее хороший аппетит. Она любит есть жаб, а особые ферменты в слюне рептилии помогают нейтрализовать даже ядовитых лягушек. Кроме того, острые зубы позволяют ей проглатывать тех жаб, которые не желают быть съеденными и раздуваются в глотке как пузырь.

Тем временем беременную самку полоза спасли от гибели в иркутской зоогалерее.