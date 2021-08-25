Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 13:05
13:04
Общество
Дмитрий Шпаро: Мы первые в мире дошли до Северного полюса на лыжах
13:03
Политика
Песков заявил о существенных разногласиях между Россией и Турцией по теме Крыма
13:03
Общество
Врач Поздняков призвал россиян не тянуть с прививкой от COVID-19 до осени
13:02
Экономика
«Это очень важно»: Солонников о мерах Беглова по поддержке малого бизнеса Петербурга
13:01
Общество
Строительство Юго-Восточного обхода Симферополя всерьез обеспокоило крымчан
13:01
Общество
Песков объяснил, почему телеканал «Дождь» признали иноагентом
12:59
Происшествия
ФАН узнал подробности деятельности матери, оставившей тело ребенка у церкви в Гатчине
12:59
Происшествия
Приемный отец оставившей мертвого младенца в Гатчине женщины рассказал о ее образе жизни
12:58
Политика
Песков ответил на вопрос о безопасности российских граждан в Афганистане
12:57
Политика
Песков отметил недружественный тон «Крымской платформы» в отношении России
Все новости

Свиноносая носатая змея стала новым обитателем сахалинского зоопарка

  /   Обновлено: 25 августа 2021 12:32
Общество
Свиноносая носатая змея стала новым обитателем сахалинского зоопарка
pixnio.com  /  pixnio

Южно-Сахалинск, 25 августа. Свиноносая носатая змея осваивает жизнь в террариуме Сахалинского зооботанического парка. Она уже прошла карантин, хорошо ест и отдыхает, рассказали в питомнике.

Рептилия с североамериканского континента родилась в январе текущего года и прибыла на Сахалин в июле. Ветеринары посадили ее на карантин и в течение месяца наблюдали за змеей, которая уже начала осваиваться в новых условиях.

Рептилия внешне похожа на кобру, но ее яд не опасен для человека. Короткий нос необходим для рытья глубоких нор, в которые она откладывает яйца.

Представитель питомника отметила, что змея уже адаптировалась, у нее хороший аппетит. Она любит есть жаб, а особые ферменты в слюне рептилии помогают нейтрализовать даже ядовитых лягушек. Кроме того, острые зубы позволяют ей проглатывать тех жаб, которые не желают быть съеденными и раздуваются в глотке как пузырь.

Тем временем беременную самку полоза спасли от гибели в иркутской зоогалерее.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Свиноносая носатая змея стала новым обитателем сахалинского зоопарка
змея рептилия хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru