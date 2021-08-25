Зачем Венгрия защищает Украину в вопросе «Северного потока — 2»

Россия должна действовать исключительно в национальных интересах, в том числе и по вопросам поставки энергоносителей. Об этом ФАН заявил политолог Андрей Иванов.

Опасения Венгрии

Прекращение транзита газа через территорию Украины негативно скажется на Венгрии. Такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Если можно поставлять газ через «Северный поток», то я не понимаю, почему нельзя поставлять через юго-восточное направление. Венгрия рассматривает данный вопрос со стратегической точки зрения, потому что если не будет транзита газа через Украину, то это нанесет [нам] ущерб», — заявил он.

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Венгерский дипломат добавил, что в вопросах энергобезопасности каждая страна должна руководствоваться в первую очередь своими национальными интересами.

Политические спекуляции

Как отметил Андрей Иванов, мы опять видим бесконечные политические спекуляции на тему «Северного потока — 2» и транзита российского газа через Украину. По сути, России выгодно поставлять голубое топливо в европейские страны, да и европейцы без газа обойтись не могут.

«В нынешней ситуации важно, что Россия предлагает альтернативный маршрут через «Южный поток». Вообще важно понимать, что Россия постоянно идет навстречу партнерам. РФ вложилась в строительство всех ключевых газопроводов, тогда как американцы требуют строительства терминалов по приему СПГ за счет потребителей. Но вот это наше движение навстречу, наше желание найти компромисс и воспринимают как повод для торга и спекуляций», — пояснил Андрей Иванов.

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Он отметил, что если Москва будет действовать исключительно прагматично, то венгры зимой просто замерзнут.

«Но Будапешт уверен, что этого не будет, поэтому России надо более жестко вести переговоры. Хотя я уверен, что нынешнее заявление Венгрии — это один из последних всплесков вокруг истории с «Северным потоком — 2». Вопрос уже решен, напоследок немного помотают [нам] нервы», — заключил Андрей Иванов.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019-го действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал в себя введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.