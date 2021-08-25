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Политолог Перенджиев объяснил атаки ИГ на позиции Ливийской национальной армии
Весь мир
Политолог Перенджиев объяснил атаки ИГ на позиции Ливийской национальной армии
Prt Scr youtube.com  /  fahed k

Триполи, 25 августа. Террористическая организация «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт на подъезде к городу Зелла на юге Ливии. Политолог Александр Перенджиев назвал этот инцидент классической атакой.

Представитель Главного командования Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад Мисмари сообщил 22 августа о взрыве заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте, где расположены силы 128-й пехотной бригады ЛНА. В результате происшествия погиб водитель-смертник, других пострадавших нет.

Спустя два дня на медиаресурсе ИГ1 AMAQ экстремисты опубликовали заявление, в котором утверждают, что теракт направлен против фельдмаршала Халифы Хафтара и его военнослужащих. Международные эксперты предположили, что атака стала ответом на контртеррористическую операцию «Аль-Карама» («Достоинство»), которую свернули в прошлом году. Это привело к активизации радикалов в североафриканской стране.

В начале июня произошло аналогичное нападение, когда заминированный автомобиль взорвался на КПП в Сабхе. Мисмари объявил о возобновлении рейдов на территории государства с целью ликвидации террористических элементов.

Через две недели в горах Аль-Харудж в центральной Ливии погибли полевой командир Али Мухаммад Осман аль-Табави и один из его товарищей. Их машина наехала на мину. Боевики ИГ взяли на себя ответственность.

Политолог Перенджиев объяснил атаки ИГ на позиции Ливийской национальной армии
facebook.com  / Александр Перенджиев

Эксперт ассоциации независимых политологов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил, что активизация боевиков имеет непосредственную связь с операцией ЛНА «Аль-Карама». По его словам, борьба с терроризмом позволяет народу надеяться на светлое будущее и мирную жизнь.

«Любой теракт — это прежде всего попытка запугать простых граждан, а в данном случае — солдат Ливийской национальной армии. Это классическое нападение. Мы с этими машинами, начиненными взрывчаткой, сталкивались у себя и на северном Кавказе. В Европе радикалы использовали автотехнику, когда таранили толпу людей, сея страх», — сказал он.

Политолог уточнил, что в настоящий момент Ливия худо-бедно существует, но развиваться пока не может. По его мнению, успешное завершение «Аль-Карама» позволило бы вернуть стабильность и безопасность на территорию североафриканского государства.

«Если бы Халифе Хафтару удалось завершить контртеррористическую операцию, то он бы смог победить экстремистов и прежде всего наймитов Запада, что позволило бы установить мир в стране. Ливийский народ вздохнул бы спокойно и начал строить мирную жизнь», — обратил внимание эксперт.

Политолог Перенджиев объяснил атаки ИГ на позиции Ливийской национальной армии
Prt Scr youtube.com  / مكتب الاعلام - القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية

Александр Перенджиев не исключил, что экстремисты могут продолжить нападения на граждан и объекты ЛНА.

«Скорее всего, можно ждать другие теракты. И не факт, что они будут связаны только с заминированными автомобилями. Обычно после таких инцидентов перед воинскими частями всегда выкладывали блоки и шипы, чтобы любой грузовик петлял, а не ехал напрямую. Это позволит вовремя его остановить и провести проверку на предмет взрывчатых веществ. Не исключено, что террористы вновь попытаются атаковать КПП, однако теперь военнослужащие будут готовы отразить атаку», — уточнил эксперт.

Политолог добавил, что ликвидация боевиков ИГ как класса возможна при выполнении двух условий: прекращение иностранного финансирования и перекрытие поставок вооружения и боевой техники. По его мнению, над этим надо работать, в частности, международному сообществу, включая Россию.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей опубликовал документальный фильм «Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии». Он подробно рассказал о ситуации в североафриканском государстве и возможных последствиях активизации боевиков в регионе.

Политолог Перенджиев объяснил атаки ИГ на позиции Ливийской национальной армии
Prt Scr vk.com  / Шугалей Максим Президент ФЗНЦ

1 Организация запрещена на территории РФ.

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