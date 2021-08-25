Талибы могут начать сбивать транспортные самолеты в аэропорту Кабула

Вместе с огромным арсеналом оружия, которое досталось «Талибану»1 (запрещено в РФ) на складах афганской армии, в руки боевиков движения попали переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), которые способны сбить фактически любой самолет.

По сути — это очень страшное переносное оружие, контроль за которым договорились осуществлять США и Россия, вовлекая в это соглашение иные страны, являющиеся пользователями ПЗРК. Подобные переносные комплексы, находящиеся на вооружении национальных армий РФ и Соединенных Штатов, до последнего времени подвергались особому учету, фактически исключающему их утрату.

Взаимный контроль ослаб только после того, как Вашингтон, обосновывая свои действия результатами крымского референдума, стали отходить от достигнутых договоренностей. Тем не менее и российские и американские склады с подобным оружием, как и прежде, отнесены к категории наиболее охраняемых объектов. А вот что творится за пределами этих складов — неизвестно.

Global Look Press / Victor Mancilla / Keystone Press Agency

На днях министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в руки талибов попало более сотни таких ракет. Понятно, что воинствующая риторика боевиков не отрицает возникновения ситуации, при которой они начнут сбивать гражданские и военно-транспортные самолеты, осуществляющие в настоящее время эвакуацию иностранных граждан из Афганистана.

Мир обошли кадры взлетающего в кабульском аэропорту транспортного самолета Airbus А-400М французских ВВС, который при наборе высоты стал производить отстрел тепловых ракет-ловушек, предназначенных для противодействий тепловым головкам самонаведения ПЗРК.

Факт работы систем защиты от ПЗРК говорит о том, что авиационное руководство вполне допускает применение подобного оружия со стороны талибов.

ТАСС /

Еще во время пребывания в Афганистане советских войск, в период с 1979 по 1989 год, афганские моджахеды активно использовали ПЗРК Stinger, щедро поставляемый им из США для противодействия авиации СССР.

Всего, по подсчетам экспертов, во время Афганской войны при помощи различных ПЗРК (в том числе китайских и британских) моджахедами было сбито порядка 270 советских летательных аппаратов — самолетов и вертолетов, погибли сотни людей.

Тогда же конструкторы разработали системы защиты от ракет, оснащенных тепловыми головками самонаведения, которые выводили ракеты на тепло работы двигателей, а при максимальном сближении производили подрыв боевой части, что обычно заканчивалось катастрофой летательного аппарата.

В те времена специалисты, изучавшие последствия применения ПЗРК, в своих отчетах писали, что «конкретный характер повреждения вертолета от взрыва ракеты не имеет практического значения, так как в любом случае попадание приводит к гибели вертолета».

ТАСС / Rahmat Gul / AP

Однако, благодаря напряженной работе конструкторов, были созданы методы противодействия ПЗРК, например, отстрел тепловых ракет-ловушек, которые засвечивали головку самонаведения ракеты, уводя ее от самолета или вертолета. В настоящее время имеются и другие системы, позволяющие избежать гибели летательного аппарата.

Тем не менее большинство гражданских и значительная часть военных самолетов такими системами не оснащены, а значит могут быть легко уничтожены — буквально одним человеком, который выпустит ракету, держа ее на своем плече.

Причем нет никаких сомнений, что талибы обладают достаточной компетенцией в этом вопросе, так как в их рядах, безусловно, есть специалисты, прошедшие соответствующее обучение, знакомые с тактикой противовоздушной борьбы и способные правильно применить ПЗРК в террористических целях.

ТАСС / STRINGER / EPA

Учитывая, что талибы на днях заявили о прекращении эвакуационных полетов после 31 августа, есть все основания полагать, что они могут сбивать самолеты коалиции и других государств.

Странам, осуществляющим в настоящее время вывоз своих и иностранных граждан с территории Афганистана, придется столкнуться с совершенно реальной угрозой террористических актов. Следовательно, им предстоит обеспечить безопасность полетов, что в текущих условиях представляет собой практически нереальную задачу.

Это в конце 80-х годов Советская армия могла на приемлемом уровне обеспечивать взлеты и посадки в кабульском аэропорту. Как когда-то пел Виктор Третьяков:

«Снова сон, и вижу под обстрелом Наш Кабульский аэропорт. Снова сон, и вот «вертушки» телом Прикрывают гражданский борт…»

Но тогда Советская армия фактически контролировала всю прилегающую территорию. А сейчас боевики стоят буквально за забором аэропорта, и бить взлетающие самолеты талибы могут практически в упор.

И никакие элитные спецназы, коих сейчас в Кабуле собралось немало, ничего не смогут противопоставить ракете, внезапно выпущенной с крыши любого близлежащего дома.

1 Организация запрещена на территории РФ.