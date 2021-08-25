Обвиняемый по делу об изнасиловании саратовский полицейский оставлен под стражей

Саратов, 25 августа. Областной суд оставил в силе меру пресечения сотруднику полиции, обвиняемому в изнасиловании. Сторона защиты просила перевести задержанного под домашний арест, но его оставили под стражей на два месяца.



33-летний полицейский подозревается в изнасиловании 18-летней девушки, совершенном в саратовском отделе полиции. По версии следствия, сотрудник МВД изнасиловал потерпевшую по просьбе друга, тем самым ее «наказав». У девушки обнаружили ушибы мягких тканей, подозреваемый отрицает факт изнасилования.

«Сотрудникам полиции вообще нечасто позволяют смягчить меру пресечения. В силу профессиональных навыков и знакомств подозреваемый мог бы помешать расследованию. Из полиции его, естественно, пока не увольняют. Это сделают только если вина будет доказана», — рассказала корреспонденту ФАН юрист Дарья Лопатникова.

Ранее два сотрудника саратовской колонии попали под статью за получение взятки. Обвиняемые получили от директора компании 326 тыс. рублей.