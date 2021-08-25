Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 13:05
13:04
Общество
Дмитрий Шпаро: Мы первые в мире дошли до Северного полюса на лыжах
13:03
Политика
Песков заявил о существенных разногласиях между Россией и Турцией по теме Крыма
13:03
Общество
Врач Поздняков призвал россиян не тянуть с прививкой от COVID-19 до осени
13:02
Экономика
«Это очень важно»: Солонников о мерах Беглова по поддержке малого бизнеса Петербурга
13:01
Общество
Строительство Юго-Восточного обхода Симферополя всерьез обеспокоило крымчан
13:01
Общество
Песков объяснил, почему телеканал «Дождь» признали иноагентом
12:59
Происшествия
ФАН узнал подробности деятельности матери, оставившей тело ребенка у церкви в Гатчине
12:59
Происшествия
Приемный отец оставившей мертвого младенца в Гатчине женщины рассказал о ее образе жизни
12:58
Политика
Песков ответил на вопрос о безопасности российских граждан в Афганистане
12:57
Политика
Песков отметил недружественный тон «Крымской платформы» в отношении России
Все новости

Обвиняемый по делу об изнасиловании саратовский полицейский оставлен под стражей
Происшествия
Обвиняемый по делу об изнасиловании саратовский полицейский оставлен под стражей
komi.sledcom.ru  / 

Саратов, 25 августа. Областной суд оставил в силе меру пресечения сотруднику полиции, обвиняемому в изнасиловании. Сторона защиты просила перевести задержанного под домашний арест, но его оставили под стражей на два месяца. 

33-летний полицейский подозревается в изнасиловании 18-летней девушки, совершенном в саратовском отделе полиции. По версии следствия, сотрудник МВД изнасиловал потерпевшую по просьбе друга, тем самым ее «наказав». У девушки обнаружили ушибы мягких тканей, подозреваемый отрицает факт изнасилования. 

«Сотрудникам полиции вообще нечасто позволяют смягчить меру пресечения. В силу профессиональных навыков и знакомств подозреваемый мог бы помешать расследованию. Из полиции его, естественно, пока не увольняют. Это сделают только если вина будет доказана», — рассказала корреспонденту ФАН юрист Дарья Лопатникова.

Ранее два сотрудника саратовской колонии попали под статью за получение взятки. Обвиняемые получили от директора компании 326 тыс. рублей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Обвиняемый по делу об изнасиловании саратовский полицейский оставлен под стражей
изнасилование саратов полицейский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru