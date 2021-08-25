Пловчиха Шабалина принесла России первое золото Паралимпиады

Токио, 25 августа. Валерия Шабалина стала победительницей летних Паралимпийских игр в плавании на 100 метров баттерфляем у женщин.

Россиянка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль летних Паралимпийских игр, которые продолжаются в Токио. Она победила в финале соревнований по плаванию на 100 метров баттерфляем в классе S14. Шабалина преодолела дистанцию за 1 минуту и 3,59 секунды, установив новый мировой рекорд. Второе место заняла Пейдж Леонхардт из Австралии. Ее соотечественница Руби Сторм завоевала бронзовую медаль.

Летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступают на турнире под флагом ПКР.