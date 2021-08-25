Актриса Галина Юркова объяснила, почему увела режиссера Данелию у жены

Москва, 25 августа. Советская актриса Галина Юркова рассказала об отношениях с супругом, режиссером Георгием Данелия в эфире программы «Судьба человека».

На момент знакомства с Юрковой Данелия жил в гражданском браке с актрисой Любовью Соколовой. По словам гостьи программы Бориса Корчевникова, у них «семья не складывалась».

«Это было свободное параллельное житье. Это я откровенно говорю», — поделилась Юркова.

Артистка считает, что Данелия не нуждался в Соколовой, но их связывал общий сын Николай. В итоге Юркова очаровала режиссера и увела его из семьи. В 1984 году они официально поженились. В этом браке Данелия воспитывал приемного сына Кирилла, который носил его фамилию.

Создатель культовых комедий «Мимино» и «Афоня» до самой смерти жил с Юрковой. В окружении Данелии говорили, что актриса была его последней любовью.

Знаменитый постановщик ушел из жизни весной 2019 года в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее стало известно, что кинорежиссер Александр Стефанович незадолго до смерти обнародовал любовные письма Аллы Пугачевой. Певица угрожала уехать в Таллин, если он ей изменит с другой женщиной.