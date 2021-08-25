Баранец: НАТО боится участвовать в «Танковом биатлоне» с Россией

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил, почему страны НАТО не хотят соревноваться с Россией в «Танковом биатлоне».

По его словам, причины отказа вполне понятны, передает информационно-аналитический портал monavista.ru. Как рассказал эксперт, истинную причину отказа представителей стран НАТО принимать участие в популярном «Танковом биатлоне» объяснил ему министр обороны РФ Сергей Шойгу. Все оказалось до банальности просто: Североатлантический блок, противостоящий России, элементарно боится утратить свою репутацию в случае проигрыша. Кроме того, участие в этих военных соревнованиях запрещает своим сателлитам Вашингтон.

«Недели полторы назад мне удалось поговорить с министром обороны Шойгу. И я ему, конечно, задал вопрос: «Сергей Кужугетович, а чего натовцы так? Мы их приглашаем каждый год уже в седьмой раз, а они отказываются». Сергей Кужугетович отвечает: «Я говорил с сановитым натовцем, который честно мне сказал: есть две причины. С одной стороны, «старший брат» не разрешает. То есть хозяин этого натовского колхоза, США, категорически против. С другой — они боятся возможного проигрыша». Если какие-нибудь на «Абрамсах» и «Меркавах» проиграют, конечно, это будет очень серьезный ущерб имиджу», — объяснил эксперт.

В России соревнования по «Танковому биатлону» проводятся ежегодно, начиная с 2013 года. А 22 августа в рамках VII Армейских международных игр (АрМИ-2021) стартовал очередной конкурс танкового биатлона. В нем примут участие военные из 31 страны, включая Казахстан, Китай и Индию.

Ранее ФАН рассказывал о церемонии открытия АрМИ-2021. Они пройдут с 22 августа по 4 сентября на объектах полигона Алабино.