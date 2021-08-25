«Получил ответочку»: Журавко назвал причастных к нападению на Порошенко

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко беседе с корреспондентом ФАН рассказал, кто может быть причастен к нападению на бывшего президента страны Петра Порошенко на Дне независимости Украины в Киеве.

Накануне на Украине прошел парад в честь Дня независимости. Во время праздничных мероприятий Петра Порошенко облили зеленкой. Бывший президент Украины заявил, что к нападению причастен новый лидер страны — Владимир Зеленский.

После нападения Порошенко через свой Twitter обратился к Зеленскому:

«Владимир Александрович, я понимаю — страшно. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей».

В беседе с ФАН Журавко изложил свое виденье ситуации.

«Я не исключаю, что со стороны Зеленского были такие команды, но, мне кажется, что это он [Порошенко] получает от народа прилет. С каждым днем его все больше ненавидеть будут, как и ненавидели. Сейчас будут обвинять кого-то за это, но я уверен, что это просто людская ненависть. И это не связано с политикой», — высказал свою позицию Журавко.

youtube.com / Prt Scr

Алексей Журавко считает, что Петр Порошенко сам виноват в этом нападении.

«Когда он был президентом, он позволял обливать людей зеленкой, а сейчас получает ответочку. Я бы рекомендовал другим странам за такое наказывать, поскольку с этого и начинается вседозволенность. На Украине поздно решать этот вопрос, а в других странах это должно пресекаться», — рассказал экс-депутат Рады.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что проход военных из стран НАТО на параде в Киеве иначе как позорным не назовешь.