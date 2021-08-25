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Бизнес-омбудсмен Титов предложил разрешить россиянам докупать трудовой стаж

  /   Обновлено: 25 августа 2021 12:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен Титов предложил разрешить россиянам докупать трудовой стаж
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 августа. Жителям России нужно дать возможность выходить на пенсию с 55 лет и докупать трудовой стаж, уверен уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Председатель координационного совета Института экономики роста им. Столыпина заявил, что нужно уйти от принципа, когда работающий гражданин выплачивает взносы, обеспечивая пенсионеров, которые не успели накопить себе на старость.

«Мы предлагаем для тех, кто не успел накопить, создать специальный Фонд старших поколений или выделить его учет в рамках действующего Пенсионного фонда», — заявил Титов.

Таким образом государство сможет взять на свое обеспечение данную категорию граждан, передает слова омбудсмена ТАСС.

Система покупки трудового стажа практикуется во многих странах. Чтобы увеличить свои пенсионные выплаты, человек из своих накоплений может доплатить за это, уточняет «ФедералПресс».

Эксперты Счетной палаты сообщили, сколько в России проживает пенсионеров. По данным на 1 апреля 2021 года, их насчитывалось 42,6 млн человек, в том числе 8,6 млн работающих.

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