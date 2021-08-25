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Кадры из фильма «Шугалей-3» под песню Булановой появились в Сети

  /   Обновлено: 25 августа 2021 12:24
Общество
Кадры из фильма «Шугалей-3» под песню Булановой появились в Сети
кадр из фильма «Шугалей-3»

Москва, 25 августа. Третья часть фильма «Шугалей» выйдет на экраны в первых числах сентября. Известная певица Татьяна Буланова поделилась в социальных сетях со своими подписчиками отрывком из фильма.

Приключенческий боевик продолжит историю о судьбе российского ученого-социолога Максима Шугалея, который полтора года провел в ливийской тюрьме. Создатели картины попытались совместить и жанр роуд-муви, и политический триллер, и приключения в стиле Индианы Джонса. В третьей части Шугалей вместе со своим переводчиком Самером Суэйфаном наконец-то вернутся на родину.

Кадры из фильма «Шугалей-3» под песню Булановой появились в Сети
Prt Scr instagram.com  / @buslya

Татьяна Буланова поделилась со своими подписчиками зрелищными отрывками из третьей части фильма. Небольшой фрагмент сопровождается песней самой исполнительницы. Пост артистка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Первые две части «Шугалея» вышли на большие экраны в тот момент, когда социолог еще находился в плену. Исполнителям ролей Шугалея и Суэйфана удалось пообщаться с прототипами своих героев лишь после выхода второго фильма. Во время съемок актерам пришлось разговаривать только с близкими пленных, чтобы лучше понять характеры своих персонажей.

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буланова фильм шугалей
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