Тельняшка ― белая футболка с черными или синими полосками ― неотъемлемая деталь женского гардероба уже давно. Одно время это была визитная карточка парижанок — элемент такого неповторимого, элегантного и одновременно небрежного парижского стиля.

Изменилось ли что-то с тех пор? Возможно, полоски давно вышли из моды, а если нет, то как носить тельняшку в 2021 году? Разобраться в этом нам поможет стилист Юлия Беляева.

фото из личного архива Юлии Беляевой /

Ты морячка, он моряк

История полосатой одежды уходит своими корнями в Средневековье. Правда, в те времена это было признаком маргинальных групп населения, например, каторжников или больных. Морякам королевского флота было запрещено носить полосатую одежду.

Но уже картины морских баталий XVII века, выполненные голландскими художниками, показывают нам тельняшку того времени как часть морской одежды. Тельник при этом называли «бретонской рубахой», потому что для бретонских рыбаков (западное побережье Франции, не путать с Британией) она являлась традиционной одеждой. Легализовал тельняшку Наполеон III в 1858 году, распорядившись привести к единому стандарту морской костюм. А та самая «бретонская рубаха» имела ровно 21 полоску — по числу славных побед Наполеона I.

Историки считают, что на практике полоски нужны были для того, чтобы матросов можно было легко различать на фоне парусов. Заметим, кстати, что и первые купальные костюмы тоже были полосатые. Кроме этого, тельняшка или тельник хорошо сохраняли тепло, что в сложных погодных условиях на море очень важно. По сведениям историков, часто матросы сами себе крючком вязали тельняшки — якобы это успокаивало нервы и позволяло скоротать время в плавании между вахтами.

Модные полоски

Тельняшка так и оставалась бы исключительно частью морской одежды, если бы не великая мадам Шанель. Именно она придумала включить тельняшку в женский гардероб. В то время это была настоящая революция. Габриэль Шанель предложила женщинами кардинально иной подход к формированию гардероба и собственного образа. Изрядную долю своих идей мадам Коко почерпнула в мужском гардеробе.

Впервые тельняшки появились в коллекции модного дома Шанель в 1917 году и уже через несколько месяцев на курортах Лазурного берега стали прогуливаться дамы в полосатых нарядах. Тельняшка в сочетании с брюками, знаменитыми пиджаками и, конечно, бижутерией считалась признаком «буржуазного очарования».

Надо сказать, тот факт, что женщины носили мужскую одежду, был не слишком шокирующим. Шла война, женщины, которые вышли на работу вместо мужчин, ушедших на фронт, вынуждены были носить и мужскую униформу. Но, конечно, это не касалось дам из высшего света.

«И только Марлен Дитрих и сама великая Коко осмеливались носить предметы мужского гардероба в повседневной жизни. И делали это, надо сказать, виртуозно», ― рассказывает стилист Юлия Беляева.

А что сегодня?

Без сомнения, знаменитый потомок «бретонской рубахи» ― это бессмертная классика. Но мода она на то и есть, чтобы адаптировать классику к современным реалиям. Одним из признаков того, что вещь актуальна, является крой. Поэтому и для тельняшки нужно подобрать подходящую форму.

«В этом году предпочтительнее выбирать модели укороченные и до середины бедра, ориентироваться на полуприлегающий крой со спущенным плечом», ― уточняет Юлия Беляева.

Модные тельняшки в этом сезоне могут быть оверсайз, то есть как будто не по размеру. Не будем забывать, что изначально это был элемент мужской одежды, поэтому ей хорошо быть немножко больше, чем нужно.

«Что касается сезонности, то сейчас сезоны в моде очень сильно размыты. Мы давно носим платья и сарафаны из струящейся ткани, комбинируя их с теплым свитером и ботинками в мужском стиле. Потому и тельняшку можно носить круглый год, летом отдавать предпочтение более тонкому материалу, а зимой ― плотным тканям», ― заметила эксперт.

С чем сочетать тельняшку

Тельняшка, безусловно, хороша тем, что интересно дополнит любой повседневный образ. Поэтому это незаменимая часть базового гардероба.

«Классика жанра: темно-синий деним, темно-синие брюки или юбка. Эти сочетания всегда актуальны, особенно если дополнить их стильными аксессуарами», ― считает Юлия Беляева.

Сочетать полоски можно практически со всем. Самый очевидный вариант — расслабленный, морской образ. Это и короткие джинсовые шорты, и юбки из денима, льняные брюки светлых оттенков. Впрочем, и темно-синий лен будет кстати. Словом, морская тематика ― естественная история для «бретонской рубахи» в современном ее прочтении.

Более строгий образ, который подойдет для города, ― сочетание с костюмом. Жакет и брюки создадут утонченный силуэт и придадут образу некоторую строгость, а полоски освежат и добавят интересный акцент. Тельняшка прекрасно работает не только с брюками и шортами, что логично, но и с юбками.

«Если погода позволяет, то смело дополняем ее юбкой-плиссе или юбкой-кроше. Золотую осень можно встречать в шортах, но при этом тельняшку лучше выбрать с длинными рукавами. Набросьте сверху косуху ― и актуальный, свежий образ готов», ― рекомендует эксперт.

Любителям одежды из кожи стоит взять на вооружение комбинации с тельняшкой. Такой элемент дополнит и образ в стиле casual, и в стиле рок-н-ролл.

«Ее можно смело комбинировать с кожаными брюками, юбкой. Причем разных цветов, не стоит ограничиваться темными, классическими оттенками», ― советует стилист.

Как и многие классические вещи, тельняшка перерождается не только с помощью кроя, но и цвета. Изначально полоски были черными, для большего контраста. В России моряки также носили черно-белые тельняшки. Потом в ходу появился синий и голубой вариант. Это произошло благодаря формированию воздушно-десантных войск. Именно они пересмотрели традиционную морскую форму, сменив черный цвет на синий ― в цвет неба. Но и этот вариант уже давно считается нетленной классикой.

«Если говорить о цвете полосок, то базовые цвета, синий и черный, ― вне времени. В этом сезоне можно так же носить красный, зеленый, розовый», ― советует Юлия Беляева.

Личный архив Юлии Беляевой /

Итак, тельняшка ― это универсальный и всегда актуальный элемент в одежде. Она практична, потому что сочетается почти со всем, кроме разве что свадебного платья. Разнообразие фасонов, кроя, цветов поможет каждой девушке найти свой вариант или даже несколько вариантов. Так что бретонским морякам придется смириться: от Коко Шанель и до наших дней модницы всего мира выбирают тельняшку как один из главных предметов актуального гардероба.