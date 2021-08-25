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Российский комплекс ПВО «Пальма» впервые установят на иностранном военном корабле
Армия
Российский комплекс ПВО «Пальма» впервые установят на иностранном военном корабле
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Москва, 25 августа. Комплекс ПВО «Пальма» будет впервые интегрирован в вооружение иностранного боевого корабля, сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Он отметил, что контракт на поставку системы ПВО «Пальма» стал одним из 20, заключенных представителями Рособоронэкспотра в ходе военно-технического форума «Армия-2021».

«У нас масштабная и долгосрочная программа сотрудничества с Индией, крупные совместные проекты с Вьетнамом, Китаем, Малайзией, Бразилией, Иорданией и рядом других стран», — подчеркнул Михеев.

Гендиректор компании «Рособоронэкспорт» не уточнил, на боевом корабле какого иностранного государства будет установлен российский ракетно-пушечный комплекс ПВО «Пальма».

Ранее сообщалось о главных новинках предприятий российского ОПК, показанных на форуме «Армия-2021» и вызвавших там фурор. О производстве и сроках первых испытаний российских БПЛА «Ланцет» информировал «Царьград».

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