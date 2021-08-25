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Последняя жена Данелии нелестно отозвалась о любовнице режиссера
Шоу-бизнес
Последняя жена Данелии нелестно отозвалась о любовнице режиссера
wikipedia.org  /  Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков / CC BY-SA 3.0

Москва, 25 августа. Вдова режиссера Георгия Данелии, актриса Галина Юркова призналась, что очень плохо относится к писательнице Виктории Токаревой, которая была любовницей ее мужа.

По словам последней жены Данелии, у ее мужа был роман с Токаревой, когда он состоял в неузаконенных отношениях с народной артисткой СССР Любовью Соколовой. Режиссер и писательница сблизились благодаря рассказу «День без вранья» авторства Токаревой. Юркова отзывается о любовнице мужа нелестно.

«Мне становится дурно, когда я ее слышу. Она говорит, что он женился на первой встречной. То есть на мне. Это неправда», — отметила вдова Данелии в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия-1».

По мнению актрисы, Токареву задевало, что у нее не получилось завоевать режиссера. При этом у писательницы есть муж и дочь, подчеркнула Юркова. Вдова даже просила Данелию при его жизни остановить поток грязи, который льет на них Токарева. Режиссер ответил на это, что она писательница, поэтому может говорить и дальше, поскольку все придумывает.

«Я плохо отношусь к Токаревой. Хотя писательница она, конечно, хорошая», — подытожила Юркова.

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева ранее говорила, что едва не развелась с Сергеем Бондарчуком из-за инцидента с пьяным Данелией. Из-за этого случая муж не разговаривал с актрисой около месяца.

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данелия токарева юркова
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