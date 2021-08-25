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Ремонтник вагонов признался в сексуальном насилии еще над одним мальчиком
Происшествия
Ремонтник вагонов признался в сексуальном насилии еще над одним мальчиком
pixabay.com  /  ambermb

Московская область. 25 августа. Силовики выявили очередной факт сексуального насилия над малолетним мальчиком со стороны работника РЖД. Как стало известно ФАН, мужчину подозревают в надругательстве над ребенком в собственной квартире.

Ранее ФАН сообщал, что по подозрению в педофилии стражи порядка задержали 28-летнего осмотрщика-ремонтника вагонов компании РЖД. Мужчина отсылал через популярный мессенджер несовершеннолетним мальчикам видеоролики порнографического содержания. По данному факту сначала поступило два заявления от родителей, спустя сутки — еще одно.

А 23 августа 15:20 в дежурную часть полиции Орехово-Зуево обратилась сортировщица местного предприятия. Она рассказала, что ее 10-летнего сына у себя на квартире совратил мужчина, знакомый с ее ребенком. Развратные действия продолжались, по ее словам, почти месяц. Блюстители закона выяснили, что этим гражданином является фигурант, который проходит по ранее возбужденным уголовным делам.

По данному факту следователи СКР России по Московской области возбудили очередное уголовное дело по статье УК РФ 132 «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигнувшего четырнадцатилетнего возраста».

Преступление было совершено таким же образом, как и предыдущие злодеяния подозреваемого. Через интернет он познакомился со школьником и заманил его в гости к себе на квартиру на улице Бугрова. Там он заставил мальчика занялся с ним оральным сексом.

Семья потерпевшего ребенка не полная. По словам соседей, родительница обожает своего сына и уделяет его воспитанию много времени. Они не стоят на профилактических учетах в социальных службах и органах внутренних дел.

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педофил уголовное дело орехово-зуево
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