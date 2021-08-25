Власти Бахрейна оказались в центре нового шпионского скандала

Правительство Бахрейна использовало шпионские программы для слежки за активистами внутри страны и за ее пределами, говорится в новом докладе канадской исследовательской группы Citizen Lab.

Аналитики заявили, что Манама использовала против девяти бахрейнских общественных деятелей шпионскую программу Pegasus, созданную израильской компанией NSO Group.

Среди целей властей оказались три члена светского политического общества «Ваад», три сотрудника Бахрейнского центра по правам человека, один представитель партии «Аль-Вефак» и еще двое иммигрировавших в Лондон активистов.

Pegasus: Bahrain hacked phones of nine activists with NSO spyware https://t.co/P6334t0ixo pic.twitter.com/T1F7F0rJfa — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 24, 2021

Новые нарушения

В своем докладе «От жемчужины до Пегаса» сотрудники Citizen Lab привели результаты проведенной экспертизы. Они отметили, что зафиксированные нарушения — первый случай слежки властей Бахрейна за людьми, находящимися в западных странах.

«Ранее мы видели, что правительство Бахрейна следит за людьми только в Бахрейне и Катаре, но не в Европе», — заявили канадские исследователи.

Специалисты обнаружили факт взлома после того, как передали телефонные номера бахрейнских деятелей парижской неправительственной организации Forbidden Stories, которая сверила их со своей базой данных. В прошлом месяце эта НПО вместе с Amnesty International сообщили о получении списка из 50 тысяч контактов предполагаемых целей злоумышленников, использовавших израильское программное обеспечение Pegasus.

Как отмечалось, объектами слежки стали мировые лидеры, правозащитники и журналисты.

From Pearl to Pegasus: new @citizenlab report identifies nine Bahraini activists whose iPhones were successfully hacked with NSO Group’s Pegasus spyware.https://t.co/7RAakrJlzT — Munk School (@munkschool) August 24, 2021

В докладе Citizen Lab предполагается, что Манама использовала шпионское ПО для взлома смартфонов Apple с помощью приложения iMessage с нулевым кликом.

«Когда я бежал от пыток и преследований в Бахрейне, я думал, что найду безопасность в Лондоне. Но продолжал сталкиваться со слежкой и физическими нападениями со стороны правительств стран Персидского залива. Вместо того чтобы защитить меня, власти Великобритании хранили молчание, в то время как три их близких союзника — Израиль, Бахрейн и ОАЭ — сговорились вторгнуться в частную жизнь — мою и десятков других активистов», — рассказал Мооса Абд, ставший одной из целей слежки.

Анализ iPhone мужчины показал, что его телефон был взломан с помощью программы Pegasus до сентября 2020 года.

Ранее он уже становился мишенью для правительства Бахрейна. В 2011 году он подал в суд на занимающуюся слежкой Finfisher за взлом его персонального компьютера.

«Бахрейнский активист в Лондоне мог быть взломан оператором Pegasus, связанным с другим правительством», — говорится в отчете Citizen Lab.

Такое умозаключение авторы доклада сделали на основании того обстоятельства, что являющиеся союзниками Бахрейна Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты уже стали фигурантами ряда скандалов, связанных с использованием разработанного в Израиле ПО.

Pegasus в действии

Директор Бахрейнского института прав и демократии Сайед Ахмед Альвадаи осудил взлом и заявил, что выводы Citizen Lab показали «ужасающие масштабы» операции по слежке властей Бахрейна.

«Правительства Великобритании и США, которые хранили молчание на протяжении всего скандала с Pegasus, должны, наконец, выступить против оскорбительного поведения своих деспотичных союзников. Пока они не столкнутся с последствиями, диктатура Бахрейна будет продолжать безнаказанно нарушать неприкосновенность частной жизни своих граждан», — считает эксперт.

Шпионская программа Pegasus может быть доставлена на мобильный телефон через пропущенный звонок или сообщения в популярных мессенджерах. Она способна получить доступ ко всем контактам, фотографиям и иным данным, хранящимся в телефоне. Кроме того, ПО может активировать камеры и микрофоны по своему усмотрению и вести с них запись, а также передавать сведения о текущем местоположении пользователя.

Известно, что этой программой для незаконного доступа к данным объектов слежки по всему миру пользовались правительства Марокко, Венгрии, Индии, Руанды, Саудовской Аравии и ОАЭ. Впрочем, представители этих стран не признают своей вины.

Кроме того, ранее руководство NSO Group, разработавшей программное обеспечение, заявило о том, что компания будет рада расследованию о незаконном использовании ее продуктов, так как это поможет «очистить ее имя».

Известно, что на данный момент жертвами пользователей Pegasus уже стали президент Франции Эммануэль Макрон, глава Ливана Мишель Аун, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми, король Марокко Мухаммад VI и другие политические и общественные деятели.

Востребованность шпионских программ

Богатые страны Персидского залива охотно используют шпионские программы для слежки за диссидентами. Известно, что ОАЭ применяли Pegasus для обнаружения и последующего ареста беглой принцессы Латифы бинт Мухаммад бин Рашид Аль Мактум. Также есть данные, что Абу-Даби внес в список целей номер принцессы Хайи бинт Аль Хусейн, бывшей жены шейха Мухаммада и сводной сестры короля Иордании Абдаллы II.

Кроме того, название NSO Group ранее фигурировало в резонансном деле об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, телефон которого был взломан саудовскими спецслужбами с помощью ПО, созданного компанией. На фоне этого появились предположения, что Эр-Рияд получил доступ к шпионским программам с одобрения израильских властей.

10 governments are suspected of purchasing and adding numbers to: Azerbaijan, Kazakhstan, Bahrain, Mexico, Morocco, Rwanda, Saudi Arabic, Hungary, India and the United Arab Emirates (UAE). https://t.co/jLYA1Qkcwk — Raja Rajendra Timilsina (@RajaRajendraTi1) August 17, 2021

Еврейское государство в последние годы существенно продвинулось в разработке механизмов слежки за людьми. Ранее в другом докладе Citizen Lab сообщалось и о другой фирме из Израиля — компании Candiru. Она также оказалась в центре скандала, связанного с обеспечением незаконного доступа властей из нескольких стран к личным данным граждан.