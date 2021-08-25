Памфилова опровергла тезис о «небольшом количестве кандидатов» на выборах в Госдуму

Москва, 25 августа. Сообщения о небольшом количестве кандидатов на выборах в Госдуму по сравнению с избирательной кампанией 2016 года выглядят странно, заметила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По мнению главы Центризбиркома, некоторые люди пытаются «снести выборы», поэтому приводят неуместные сравнения избирательных кампаний 2016 и 2021 года. В частности, оппоненты говорят о «небольшом количестве кандидатов». Памфилова опровергла этот тезис.

«Конкурс на мандат по всем видам выборов в 2021 году составляет более 13 человек», — подчеркнула Элла Памфилова.

Как сообщалось ранее, Памфилова пообещала подготовить разъяснения по работе иноагентов на выборах в Госдуму. Уточним, что выборы состоятся с 17 по 19 сентября.