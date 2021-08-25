Крымский депутат Трофимов пообещал наказать организаторов водной блокады

Симферополь, 25 августа. Организаторы водной блокады Крыма не смогут избежать ответственности. Об этом заявил глава комитета по законодательству республиканского Госсовета Сергей Трофимов.

Следственный комитет 24 августа возбудил уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Экоцид — уничтожение растительного и животного мира, которое может привести к экологической катастрофе.

Трофимов отметил, что дело непростое, поскольку состав преступления является сложным. По его словам, ранее не было уголовных дел об экоциде.

Депутат отметил, что это преступление не имеет срока давности. Суд российской юрисдикции приступит к рассмотрению дела, когда завершится расследование, пишет РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что развитие Крыма необходимо поднять на новый уровень. Для этого следует выделить триллион инвестиций.