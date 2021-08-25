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Темпы вакцинации в России подскочили благодаря новым правилам в сфере услуг
Общество
Темпы вакцинации в России подскочили благодаря новым правилам в сфере услуг
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с ФАН заявил, что темпы вакцинации в России значительно выросли благодаря грамотной работе Роспотребнадзора, внятным рекомендациям и правильно поставленным задачам.

Напомним, ведомство рекомендовало российским регионам вакцинировать от гриппа не менее 60% граждан. Также следует привить около 75% лиц из групп риска. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ размещено на портале правовой информации.

Александр Чепурнов рассказал, что в стране привились уже более 30 миллионов человек.

«Была у нас задача к сентябрю вакцинировать 60% населения, до этой цифры пока мы не дошли, но вот темпы вакцинации сейчас подскочили с учетом того, что поставили в ответственное положение некоторые категории граждан, связанные с большим количеством контактов, — это работники сферы услуг», — сообщил вирусолог.

Темпы вакцинации в России подскочили благодаря новым правилам для сферы услуг
Невские Новости  / Анастасия Барашкова

Эксперт напомнил, что 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление о необходимости вакцинации от коронавируса не менее 60% персонала в сфере услуг и торговли. Аналогичные меры принимаются и в других регионах России.

«Чтобы вакцинация проходила еще более эффективно, нужно продвигаться в сторону понимания того, сколько людей может повторно или трехкратно переболеть, потому что разброс огромный: кто-то через три месяца уже не имеет антител, кто-то через год их сохраняет. Эту систему надо хорошо понять и создать правильные препараты для ревакцинации.

Хорошо, что появился «Спутник Лайт», поскольку для вакцинации переболевших или для ревакцинации однократной вакцины достаточно. Сейчас нам важно, чтобы вакцины хватало, важна и работа с населением. Очень много оказалось на сегодняшний день тех, кто не доверяет вакцине, нужно их переубеждать», — добавил вирусолог.

Ранее Александр Чепурнов поддержал сообщение Роспотребнадзора о стабилизации ситуации с COVID-19 в России и заявил, что снижение заболеваемости действительно идет уверенно.

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