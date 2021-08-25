Омские полицейские помогли заблудившемуся грибнику

Омск, 25 августа. Сотрудники полиции спасли мужчину на трассе Омск — Одесское. Пенсионер собирал грибы и заблудился.

Пожилой мужчина приехал в гости из Краснодарского края к родственникам в село Садовое. Пенсионер рассказал, что вышел еще в 8 утра из дома без телефона. Мужчина настолько увлекся поиском грибов, что не заметил, как оказался в незнакомой местности.

После этого он стал искать дорогу домой. К ночи грибник вышел к трассе в Азовском районе, где его и встретили сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы отвезли пенсионера домой.

Ранее МЧС Оренбургской области сообщило о поисках жителя Башкортостана. Мужчина потерялся на границе с Оренбуржьем, сообщало издание РИА 56.