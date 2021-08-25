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Белоруссия выдала России спонсора террористической деятельности

  /   Обновлено: 25 августа 2021 11:52
Происшествия
Белоруссия выдала России спонсора террористической деятельности
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 августа. Белорусские правоохранители удовлетворили запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции гражданина 1990 года рождения. Заочно арестованный мужчина обвиняется в спонсировании террористов.

По версии следователей, ранее судимый фигурант в 2018 году на территории Хасавюрта встретился со своим знакомым. Он передал приятелю деньги и попросил, чтобы тот сделал перевод в пользу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

Финансовая помощь должна была пойти на закупку оружия и обмундирования для боевиков. Спонсор попытался скрыться от правоохранителей. Белорусские милиционеры задержали фигуранта в Гомельской области.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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