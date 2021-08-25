Белоруссия выдала России спонсора террористической деятельности

Москва, 25 августа. Белорусские правоохранители удовлетворили запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции гражданина 1990 года рождения. Заочно арестованный мужчина обвиняется в спонсировании террористов.

По версии следователей, ранее судимый фигурант в 2018 году на территории Хасавюрта встретился со своим знакомым. Он передал приятелю деньги и попросил, чтобы тот сделал перевод в пользу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

Финансовая помощь должна была пойти на закупку оружия и обмундирования для боевиков. Спонсор попытался скрыться от правоохранителей. Белорусские милиционеры задержали фигуранта в Гомельской области.

1 Организация запрещена на территории РФ.