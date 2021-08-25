Россиянка отдохнула в Батуми и назвала главные недостатки популярного грузинского курорта

Москва, 25 августа. Путешественница из России побывала в Батуми и рассказала, с какими разочарованиями ей пришлось столкнуться во время отдыха на популярном грузинском курорте.

В первую очередь туристка обратила внимание на грязные городские пляжи, где валялись пустые пластиковые бутылки, крышки и окурки. На мусор слетались голуби. Также женщину разочаровал сервис в местных ресторанах. Неприветливые официанты по часу не выносили блюда и не обращали внимание на просьбы гостей. По всему Батуми можно было заметить отходы жизнедеятельности собак, в том числе в историческом центре города, поделилась россиянка.

«Мечты о беспечном курортном отдыхе в Грузии разбились о суровую реальность Батуми», — пожаловалась путешественница.

Туристка не могла не заметить шумных цыган, которые мешали комфортным прогулкам по грузинскому городу-курорту. Гадалки приставали прямо на пляжах и у достопримечательностей, подростки грубо требовали деньги, а дети хватали пакеты отдыхающих руками.

Еще одна россиянка после отдыха в Грузии посетовала на высокие цены, пыль и шум из-за активной застройки территорий и обилие медуз в море. В период пандемии коронавируса добраться до грузинских курортов оказалось непросто, отметила путешественница.