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Педофил в Курганской области поплатился за надругательство над шестилетней девочкой
Происшествия
Педофил в Курганской области поплатился за надругательство над шестилетней девочкой
pxhere.com  / 

Курган, 25 августа. Мужчину, который несколько раз совершил сексуальное насилие в отношении шестилетней девочки, приговорили к длительному сроку лишения свободы. Как стало известно ФАН, педофил издевался над дочерью сожительницы.

Преступления были совершены осенью 2020 года. В дежурную часть полиции обратилась мама потерпевшей и сообщила, что над ее малолетней дочерью как минимум два раза надругался ее сожитель. Силовики по подозрению в совершения преступления задержали 23-летнего мужчину.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора жителю рабочего поселка Юргамыш Курганской области», — рассказала ФАН исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Курганской области Людмила Половникова.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступления. Во время следствия и суда он находился под арестом в местном следственном изоляторе.

«Осужденный и его сожительница давно знали друг друга, — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах. — Однако совместному проживанию мешали несколько судимостей мужчины. Когда он в очередной раз освободился из мест лишения свободы, пара решила проживать вместе».

Педофил неофициально работал дорожным рабочим, его сожительница трудится продавцом-консультантом в местном магазине.

«Шестилетняя девочка часто гостила у бабушки и дедушки. В один из дней она отказалась ехать домой. Когда родственники спросили ребенка о причинах ее поведения, то пострадавшая сказала, что друг мамы, когда она на работе, заставляет ее целовать свой детородный орган», — дополнил источник.

Родственники сразу же рассказали об удручающих новостях своей дочери. Она тут же обратилась с заявлением в полицию.

Суд назначил педофилу наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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