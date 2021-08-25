Вакцину «Спутник V» разрешили экстренно применять в Индонезии

Сингапур, 25 августа. Власти Индонезии одобрили российскую вакцину «Спутник V» для экстренного применения на территории своей страны.

Индонезия стала 70-й страной, разрешившей использование российского препарата «Спутник V» для своих граждан. Общее население одобривших вакцину стран составляет около четырех млн человек, то есть больше 50% живущих на Земле людей.

Компания Pratapa Nirmala выступит партнером по регистрации и продаже вакцины. Эффективность российского препарата составляет 91,6%, отметила глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии Пенни Лукито.