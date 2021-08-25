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Вакцину «Спутник V» разрешили экстренно применять в Индонезии

  /   Обновлено: 25 августа 2021 11:34
Общество
Вакцину «Спутник V» разрешили экстренно применять в Индонезии
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Сингапур, 25 августа. Власти Индонезии одобрили российскую вакцину «Спутник V» для экстренного применения на территории своей страны.

Индонезия стала 70-й страной, разрешившей использование российского препарата «Спутник V» для своих граждан. Общее население одобривших вакцину стран составляет около четырех млн человек, то есть больше 50% живущих на Земле людей.

Компания Pratapa Nirmala выступит партнером по регистрации и продаже вакцины. Эффективность российского препарата составляет 91,6%, отметила глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии Пенни Лукито.

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индонезия коронавирус Спутник V
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