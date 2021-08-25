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«Травоядная» гигантская черепаха откусила голову птенцу на Сейшелах
Общество

Первое доказательство хищных наклонностей гигантской рептилии зафиксировали на Сейшелах. Туристы сняли на видео процесс охоты черепахи за птенцом в дикой природе.

Шокировавшие пользователей соцсетей кадры: «травоядная» черепаха преследует птенца крачки, щелкает челюстью и в итоге откусывает своей жертве голову.

На частном острове Фрегат живут около 3000 гигантских черепах. Здесь не раз замечали, как сухопутные черепахи совершают аналогичные нападения. Но на видео момент зафиксировали впервые.

Исследователи полагают, что такое охотничье поведение вызвано увеличением численности популяций обоих видов: на островах стало больше как черепах, так и крачек. Чаще всего потенциальные жертвы слишком быстры или подвижны для гигантских рептилий.

«Большая популяции черепах развивает новый тип поведения. Это приведет к эволюционным последствиям. Возрождение популяции и птиц, и черепах может создать условия для такого поведения. Люди просто веками не замечали этого», — рассказал исследователь Зоологического музея Кембриджского университета Джастин Герлах.

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животные природа черепаха сейшельские острова
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