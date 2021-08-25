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Рекламу через громкоговорители на зданиях запретили в России
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Рекламу через громкоговорители на зданиях запретили в России
Общество
Рекламу через громкоговорители на зданиях запретили в России
wikipedia.org

Москва, 25 августа. Запрет на использование звукового оборудования, расположенного на зданиях, для распространения рекламы вступил в силу в России.

Согласно постановлению, громкоговорители в рекламных целях не смогут использовать рынки, торговые центры и другие организации. Поправки предусмотрены в Федеральном законе «О рекламе». Они начали действовать 25 августа.

«Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений не допускается», — сказано в документе.

В России в среду также в силу вступил закон, который упрощает порядок получения виз зарубежным гражданами. Документ предполагает, что иностранцы смогут получить визу на срок до полугода.

Ранее также известно, что инициатива о введении уголовной ответственности за подмену телефонных номеров нашла поддержку в Государственной думе. Предложение оценил зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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