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Футбольный клуб «Тотем» получил поздравление с 15-летием от Владимира Путина

  /   Обновлено: 25 августа 2021 11:30
Спорт
Футбольный клуб «Тотем» получил поздравление с 15-летием от Владимира Путина
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 25 августа. Президент России Владимир Путин в поздравительном сообщении назвал ФК «Тотем» одним из самых востребованных социальных проектов в сфере детско-юношеского спорта.

Красноярский футбольный клуб «Тотем» празднует 15-летие со дня образования. Российский лидер Владимир Путин отметил, что это заметное событие не только для родного региона ФК и Сибири, но и для всей страны.

«Во многом благодаря педагогическому и спортивному таланту наставников, их увлеченности любимым делом подростки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогли приобщиться к замечательным традициям «игры №1» в нашей стране», — говорится в поздравительной телеграмме Путина, опубликованной на официальном сайте Кремля.

По словам президента, воспитанники ФК смогли не только найти верных друзей, но и научились командной работе в большом коллективе. Путин пожелал юным спортсменам успехов в своих дисциплинах и в учебе.

Российские футбольные клубы получили письма с предложением по развитию данного вида спорта в стране. С богатых клубов хотят снять лимит на легионеров. Предстоящую реформу подробно обсудят в пресс-центре «Патриот».

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