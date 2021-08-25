Кабмин РФ направил почти 20 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Москва, 25 августа. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 19,7 млрд рублей на решение проблемы аварийного жилья и создание инфраструктуры.

Средства предусмотрены в бюджете на 2022-2023 года, но будут направлены в субъекты уже сейчас, сообщается на сайте кабмина. Более 13,1 млрд рублей из них пойдет на расселение граждан из аварийных домов в 23 регионах. Почти 26 тысяч граждан будет переселено.

Еще в десять регионов поступит 3,4 млрд рублей на ускоренное завершение строительства инфраструктуры — школы, детские сады, поликлиники и прочее. На повышение устойчивости зданий в сейсмически опасных субъектах (Кемеровская область, Чечня, Карачаево-Черкессия) направят 2,2 млрд рублей. Еще 1 млрд рублей пойдет на модернизацию объектов инфраструктуры в Камчатском крае, Воронежской и Ростовской областях.

Председатель НП «Жилищный союз», член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин ранее в интервью ФАН оценил программу по расселению из аварийного жилья, предложенную президентом России Владимиром Путиным.