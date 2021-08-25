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Жительница Тюмени ответила в суде за вовлечение невестки-подростка в наркобизнес

  /   Обновлено: 25 августа 2021 11:12
Происшествия
Жительница Тюмени ответила в суде за вовлечение невестки-подростка в наркобизнес
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Тюмень, 25 августа. Суд вынес приговор 39-летней жительнице Тюмени. Фигурантка признана виновной по статье о вовлечении несовершеннолетней в тяжкое преступление.

Следователи доказали, что в 2020 году виновница предложила своей 17-летней невестке заработать деньги. У несовершеннолетней были финансовые трудности, она поверила обещаниям о высоком доходе и пошла на преступление.

Подельники вместе забрали крупную партию наркотиков, затем расфасовали и разложили по четырем тайникам-закладкам. Только начавшийся криминальный бизнес пресекли сотрудники полиции.

Преступница путем сложения наказания осуждена на семь лет колонии.

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