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Посол РФ в Кабуле рассказал о проблемах с вывозом сотрудников дипмиссии из Афганистана
Политика
Посол РФ в Кабуле рассказал о проблемах с вывозом сотрудников дипмиссии из Афганистана
Pr Scr youtube.com  /  Dignity TV

Кабул, 25 августа. Некоторые представители России в Кабуле завершили дипломатическую миссию и им необходимо вернуться в Москву, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Отмечается, что многие представители посольства РФ в Афганистане пока не имеют возможности покинуть страну из-за закрытия аэропорта в Кабуле. Помимо сотрудников, у которых закончился срок дипмиссии, есть еще работники посольства, которые хотели бы уйти в плановые отпуска.

Дмитрий Жирнов сообщил в эфире «России-1», что в скором времени ситуация разрешится и небольшая группа сотрудников покинет Афганистан.

«Из-за того бардака, который американцы навели в кабульском аэропорту, отменились международные рейсы. Мы слышали, что они должны скоро возобновиться, но пока у нас просто нет соответствующих гарантий», – сказал Жирнов.

Ранее стало известно, что аэропорт в Кабуле закрыли из-за эвакуации людей, находящихся на территории Афганистана, сообщил ФАН.

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кабул аэропорт жирнов
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