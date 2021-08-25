Итальянская экранизация романа Джека Лондона «Мартин Иден» выходит в российский прокат

Москва, 25 августа. Итальянскую ленту «Мартин Иден», основанную на романе Джека Лондона, начнут показывать в российских кинотеатрах 26 августа.

Режиссером экранизации выступил Пьетро Марчелло, а главные роли в кинокартине сыграли Лука Маринелли, Джессика Крисси, Винченцо Немолато и другие актеры. Фильм стал призером Венецианского кинофестиваля, заработав «Кубок Волпи» и премию Arca Cinemagiovani Award, которую присудило ленте молодежное жюри как лучшей итальянской работе.

В центре сюжета «Мартина Идена» находится моряк и выходец с низов, который знакомится с девушкой из высших слоев общества. Чтобы добиться ее расположения, он решает прославиться в качестве писателя.

Создатели фильма вольно интерпретировали роман Джека Лондона. Режиссер кинокартины говорил, что ключевыми темами работы стали отношения личности и общества, а также классовая борьба и значение массовой культуры.

Ранее в российский прокат вышел сиквел мультфильма «Босс-молокосос». Анимационной ленте удалось занять первое место по сборам.