Зачем китайские власти хотят увеличить население страны

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 20 августа 2021 года принял поправки к закону о народонаселении и планировании семьи, которые разрешают китайцам иметь троих детей, а также предусматривают поддержку деторождения в стране. Таким образом, Китай официально начал переход от политики ограничения рождаемости к ее поощрению.

Властям потребовалось менее трех месяцев, чтобы законодательно утвердить новые подходы к демографии, впервые обозначенные в конце мая на заседании Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК). Это говорит об особой важности проблемы развития народонаселения в стране, которая сегодня сталкивается с падением уровня рождаемости, старением нации и сокращением рабочей силы.

Автор Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает, что показали результаты последней переписи населения в Китае, почему власти разрешили иметь троих детей и переходят к стимулированию рождаемости, а также к чему приведет новая демографическая политика КНР.

Married Chinese couples may have up to three children, China announced, in a major shift from the existing limit of two after recent data showed a dramatic decline in births in the world's most populous country https://t.co/kvv76FfBmO pic.twitter.com/fDVDr9LyGZ — Reuters (@Reuters) May 31, 2021

Меньше детей и больше стариков

Согласно данным 7-й Национальной переписи населения Китая, опубликованным 11 мая, государство по-прежнему обладает самым большим населением в мире — 1,411 миллиарда человек. Однако в 2020 году в КНР появилось на свет 12 миллионов младенцев, что на 18% меньше, чем годом ранее. Особенно тревожно, что рождаемость снижается уже четвертый год подряд.

Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число новорожденных на одну женщину фертильного возраста) упал за два года с 1,7 до 1,3, что ниже, чем в соседней Японии или Европейском союзе. При этом в развитых прибрежных провинциях этот показатель составляет около единицы, а в проблемном Северо-Восточном Китае, граничащем с Россией, — и того меньше. Для поддержания стабильного числа населения значение коэффициента не должно опускаться ниже отметки 2,1.

В то же время за последнее десятилетие число китайцев в возрасте от 65 лет и старше увеличилось на 60%. Сегодня они составляют 13,5% населения страны — лишь немного меньше установленного ООН порога в 14%, после которого общество переходит из категории «стареющего» в «пожилое».

Обратной стороной быстрого старения является резкое сокращение количества людей трудоспособного возраста. Его доля за десять лет снизилась с 70,1 до 63,3% от общего населения КНР, пройдя пик в 2013 году.

Народный банк Китая в апрельском отчете пришел к выводу, что будет крайне трудно компенсировать экономические потери от старения населения только за счет технологических усовершенствований и повышения уровня образованности. Главный финансовый регулятор призвал срочно уделить внимание демографической ситуации, которая может создать трудности для дальнейшего развития страны.

China's census at a glance: fewer babies being born; a 35 million surplus of men.



Read more: 'I don't want children' - China's young shy from high costs https://t.co/ExG06tPNvD pic.twitter.com/qlhqU4tihW — South China Morning Post (@SCMPNews) May 14, 2021

Демографические последствия

Политика ограничения рождаемости, известная как «одна семья — один ребенок», действовала в Китае с 1979 по 2016 год и в обязательном порядке касалась большей части населения. Однако, по данным Всемирного банка, тенденции к уменьшению китайской семьи были видны еще до введения строгих правил. Если в 60-х на одну мать приходилось в среднем шесть детей, то к 1980 году их количество упало до четырех.

В 2013 году ограничения впервые смягчили, разрешив иметь двух детей, если по меньшей мере один из родителей был единственным ребенком в семье. Спустя три года такую возможность получили все без исключения граждане КНР, поскольку негативные последствия демографической политики уже начали сказываться на социально-экономическом развитии страны. Но послабления привели лишь к небольшому и временному повышению количества младенцев. Эффект вскоре сошел на нет, а уровень рождаемости вновь стал снижаться.

Есть все основания полагать, что последние нововведения также не сильно изменят существующие тенденции. На это указывают, в частности, неожиданные результаты онлайн-опроса информационного агентства «Синьхуа», которые были оперативно удалены из соцсети Weibo. Оказалось, что подавляющее большинство респондентов «вообще не рассматривают вопрос» рождения третьего ребенка.

The problem is not the official policy on many children a couple is allowed to have, but this Xinhua poll on Weibo that was deleted only minutes after it went online. The overwhelming (~90%) response is that having three kids is ‘completely out of the question’. pic.twitter.com/aZMRHGf6kx — Xibai Xu (@xuxibai) May 31, 2021

В последние годы Китай переживает стремительную урбанизацию. Согласно данным переписи населения, сегодня в городах проживает 63,9% населения страны, что на 14,2% больше, чем десять лет назад. Стремительное экономическое развитие в сочетании с постоянным притоком сельских мигрантов, переезжающих в городские агломерации в поисках работы, привели к непомерно высокой стоимости жилья.

По этой причине многие семейные пары не спешат рожать детей, а тем более — нескольких. Проблема нашла отражение в современной китайской поговорке, которая гласит, что «высокие цены на жилье — лучшее противозачаточное средство».

В целом, городские пары, особенно родившиеся после 1990 года, более склонны избегать лишних обременений и предпочитают строить карьеру, а не создавать семьи, несмотря на давление своих родителей, воспитанных в более традиционном укладе. Как следствие, количество браков падает уже семь лет подряд. Ситуацию также усугубляют изменения гендерных ролей: многие китайские женщины говорят, что не хотят выходить замуж или рожать детей, опасаясь, что это ухудшит их карьерные перспективы.

Married Chinese couples can now have up to three children but the cost of raising a child in urban China has deterred many would-be parents https://t.co/MoLx5QnH4p pic.twitter.com/0jow1JDZQq — Reuters (@Reuters) June 2, 2021

Но главной проблемой являются растущие расходы на образование ребенка, включая внешкольное обучение, которое давно стало нормой в Китае. Подобные траты составляют более 70% годового дохода средней китайской семьи. В этих условиях воспитание двух или трех детей для многих становится и вовсе неподъемной задачей.

Новая модель

Китайские власти хорошо осведомлены о факторах, препятствующих росту населения, но признаются, что изменить ситуацию будет сложно. К 2025 году Китай планирует создать полноценную систему социальных мер по стимулированию рождаемости за счет повышения качества государственных услуг, а также снижения расходов на воспитание и образование, в том числе путем введения налоговых вычетов для семей с детьми до 3 лет.

«Центральное правительство решило сосредоточиться на различных аспектах, включая дородовой и послеродовой уход, общее образование и воспитание детей с целью облегчить бремя семей и способствовать их благополучию», — заявил Ян Вэньчжуан, руководитель отдела мониторинга населения и развития семьи Национальной комиссии по здравоохранению.

Следующим шагом, скорее всего, станет полная отмена каких-либо ограничений на количество детей. При этом сами китайские эксперты считают, что комплексные демографические меры могут замедлить снижение рождаемости, особенно на периферии, но едва ли позволят повернуть нынешние тенденции вспять.

VIDEO: China will allow couples to have three children after a census showed its population is rapidly ageing, further unwinding four decades of strict family planning controls in the world's most populous nation pic.twitter.com/xWp7lK7qnW — AFP News Agency (@AFP) June 1, 2021

По прогнозам ООН, число жителей материкового Китая достигнет пика в 2030 году, а затем пойдет на спад. Между тем китайские СМИ со ссылкой на местных специалистов более скептически оценивают перспективы и утверждают, что население КНР начнет сокращаться уже в 2022 году.

Таким образом, не стоит ожидать существенного роста населения в КНР из-за нынешнего ослабления ограничений и будущего стимулирования рождаемости. Китай постепенно переходит к демографической модели, которая характерна для развитых соседей по региону, таких как Япония или Южная Корея. А принимаемые китайскими властями меры лишь направлены на то, чтобы сделать этот переход максимально мягким.