Больницу под Саратовом проверит прокуратура после критики Володина

Петровск, 25 августа. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил прокуратуре проверить региональную систему здравоохранения. Чиновник обратил внимание, что владельцы частных клиник работают в районной больнице, что представляет собой конфликт интересов.



Прокуратура уже установила, что население Петровска вынуждено обращаться в платные клиники за услугами, которые предусмотрены программой ОМС. Также будет проверяться законность размещения частной клиники в здании бывшего тубдиспансера.

«Володину давно жаловались именно на проблемы в Петровске. Хорошо, что теперь ситуацией займется прокуратура. Даже по предварительным данным видно, что в местном здравоохранении не все гладко», — рассказал корреспонденту ФАН источник в региональном Минздраве.

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