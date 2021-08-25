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Больницу под Саратовом проверит прокуратура после критики Володина
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Петровск, 25 августа. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил прокуратуре проверить региональную систему здравоохранения. Чиновник обратил внимание, что владельцы частных клиник работают в районной больнице, что представляет собой конфликт интересов. 

Прокуратура уже установила, что население Петровска вынуждено обращаться в платные клиники за услугами, которые предусмотрены программой ОМС. Также будет проверяться законность размещения частной клиники в здании бывшего тубдиспансера.  

«Володину давно жаловались именно на проблемы в Петровске. Хорошо, что теперь ситуацией займется прокуратура. Даже по предварительным данным видно, что в местном здравоохранении не все гладко», — рассказал корреспонденту ФАН источник в региональном Минздраве. 

Ранее саратовский министр ушел на больничный после посещения инфекционного центра. Олег Костин споткнулся о провод. 

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