Бесплатные курсы программирования станут доступны ученикам старших классов в России

Москва, 25 августа. Старшеклассники смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах, сообщила глава департамента координации проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Первые набор на программы запустят в 2022 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Это позволит юным россиянам старше 16 лет получить дополнительное образование в сфере информационных технологий. Бесплатное обучение языкам программирования поможет старшеклассникам сформировать востребованные в цифровой экономике навыки, подчеркнула Трубникова.

«Продолжительность курсов составит два года, при этом обучение будет абсолютно бесплатным», — добавила специалист.

Специалисты в IT-сфере будут максимально востребованы на рынке будущего, рассказал старший партнер Лиги цифровой экономики Андрей Солодилов. По его словам, данная индустрия является плацдармом для способных людей. На данный момент все больше становятся востребованы те, кто имеет к цифровой среде опосредованное отношение.

Прием заявок на участие в проекте «Цифровые профессии», в рамках которого 50% стоимости обучения оплатит государство, стартовал в Московской области, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».