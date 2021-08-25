На форуме «Армия-2021» представили комплекс защиты катеров от высокоточного оружия

Москва, 25 августа. Специалисты новосибирского Института прикладной физики разработали малогабаритный комплекс для защиты катеров от высокоточного оружия.

Разработка была представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Комплекс способен защитить катер от высокоточного оружия, для наведения которого используются системы, работающие в инфракрасном, видимом и лазерном диапазонах.

При этом новинка может использоваться для защитить не только катеров, но и легкобронированной техники. В состав комплекса входят специальные выстреливаемые гранаты, создающие защитную завесу площадью 100 квадратных метров. Помехообразующее снаряжение гранаты обеспечивает создаваемому облаку помех увеличенное время висения над объектом. Комплекс успешно прошел испытания на Черноморском флоте ВМФ РФ.

Ранее стало известно, что в рамках форума «Армия-2021» будут обсуждаться перспективные технологии строительства военной инфраструктуры в Арктике в целях обеспечения обороноспособности страны на данном направлении, передает Infox.