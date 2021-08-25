Выход «Бенфики» в групповой этап Лиги чемпионов позволил Португалии обойти Францию

Эйндховен, 25 августа. Победа лиссабонской «Бенфики» в раунде плей-офф Лиги чемпионов позволила Португалии обойти чемпионат Франции в таблице коэффициентов УЕФА.

Теперь португальская «Сагреш Лига» занимает пятое место по силе в Европе. У представителей Пиренейского полуострова после победы «Бенфики» стало 44,216 балла по сумме двух матчей над ПСВ. Лига 1, в которой теперь будет играть аргентинский форвард Лионель Месси, имеет в своем активе 43,498 очка.

«Бенфика» в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА на «Филлипс Арене» смогла сыграть вничью со счетом 0:0. Подопечные Жорже Жезуша с 32-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Лукаса Верисимо. Португальский коллектив попадет в третью корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 26 августа в швейцарском Ньоне.

Ранее стало известно, что врачам и капитану сборной Дании Симону Кьяеру вручили президентский приз от Европейской федерации футбола за спасение жизни полузащитника скандинавской команды Кристиана Эриксена. Футболист в стартовом матче прошедшего чемпионата Европы потерял сознание на поле.