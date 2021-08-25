Террорист ИГ напал на позиции Ливийской национальной армии

Зелла, 25 августа. Террорист-смертник подорвался на контрольно-пропускном пункте, где расположены силы 128-й пехотной бригады Ливийской национальной армии (ЛНА).

Инцидент произошел 22 августа на юге страны в районе Зелла. Боевик заложил взрывчатку в транспортное средство.

В результате детонации возник пожар на КПП. Сгорел автомобиль одного из сотрудников службы безопасности, которым поручено охранять объект. Заправочная станция, находящаяся примерно в 200 метрах, не пострадала.

Представитель Главного командования ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари заявил, что среди бойцов вооруженных сил потерь нет. Смертник, устроивший взрыв, относится к запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Группировка уже взяла на себя ответственность за случившееся.

Генерал добавил, что чернокожий боевик в результате инцидента получил серьезные ранения. Он скончался после того, как его доставили в больницу.

Примечательно, что нефтяное месторождение Зелла, расположенное поблизости, недавно объявило о возобновлении работы. Это произошло спустя шесть лет простоя. В 2015 году объект атаковали боевики ИГ1.

В начале августа в СМИ появились сообщения о восстановлении контроля террористической организации над несколькими районами на западе Ливии. Экстремисты свободно передвигаются в городах Сабрата и Аз-Завия.

1 Организация запрещена на территории РФ.