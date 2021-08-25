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Россия разместит на Дальнем Востоке новейшие РЛС «Резонанс-Н»
Армия
Россия разместит на Дальнем Востоке новейшие РЛС «Резонанс-Н»
ПолитЭксперт

, 25 августа. Минобороны России развернет на Дальнем Востоке мощные радиолокационные станции (РЛС) «Резонанс-Н» для обнаружения авиации и ракет.

Установки способны обнаруживать во время полета самолеты и гиперзвуковые ракеты, которые перемещаются со скоростью в 20 чисел Маха. Первая подобная станция будет развернута на территории Сахалина. «Резонанс-Н» может засекать появление самолетов, выполненных по технологии «стелс» на дальности до 1200 километров и на высоте до десяти км.

Новые РЛС работают в круговом режиме или в пределах заранее заданного сектора, передает ТАСС. Кроме слежения за потенциально опасными объектами, «Резонанс-Н» будет заниматься обеспечением информации российской авиации и средств ПВО.

Гендиректор «МАК «Вымпел» Сергей Боев ранее рассказал о модернизации трех радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении. Минобороны РФ также закупит партию вертолетов Ми-28НМ с надвтулочными РЛС, передает «Царьград».

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рлс дальний восток резонанс-н
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