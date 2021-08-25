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«Газпром» начал закачку газа в европейские подземные хранилища

  /   Обновлено: 25 августа 2021 11:06
Экономика
«Газпром» начал закачку газа в европейские подземные хранилища
Global Look Press  /  Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Москва, 25 августа. Компания «Газпром» начала наполнение своих подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе.

Газовый холдинг ранее осуществлял отбор ресурса из хранилищ для выполнения экспортных контрактов, так как по причине аварии на заводе в Новом Уренгое поставки по газопроводу Ямал — Европа были ограничены.

Согласно данным на 23 августа, запасы топлива в крупнейших ПХГ Европы сократились до исторического минимума в 12,8% от проектной мощности (11,7 млрд кубометров). Однако в этот же день «Газпром» нарастил прокачку по газопроводу Ямал — Европа вдвое (до 64 млн кубометров в сутки). Затем отбор из хранилищ Katharina (Германия) и Haidach (Австрия) прекратился, начались небольшие объемы закачки. Через неделю компания может нарастить поставки по Ямал — Европа до 77 млн кубометров в сутки.

В «Газпроме» ранее сообщили о готовности к работе ресурсной базы «Северного потока — 2». Запасов топлива достаточно для заполнения в соответствии с планом, оборудование в норме, сообщил главный инженер Ямальского газопромыслового управления «Газпром добыча Надым» Азамат Усманов.

Между тем прокладка «СП-2» по дну Балтийского моря уже практически завершена. Проводившая работы баржа «Фортуна» покинула воды исключительной экономической зоны Дании, сообщает INFOX.

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Газпром газ европа поставки газа пхг Ямал — Европа
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