ФСБ показала видео спецоперации по задержанию террористов запрещенной в РФ группировки

Москва, 25 августа. Сотрудники ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией провели спецоперацию по задержанию десятков террористов на территории нескольких регионов страны.

По информации правоохранителей, задержания прошли на территории Москвы, Новосибирска, Якутска, Красноярска, а также в Канске Красноярского края и селе Прокудское Новосибирской области. Силовикам удалось пресечь деятельность 31 боевика из числа главарей и рядовых участников «Катиба Таухид валь-Джихад» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Подозреваемые вербовали людей для участия в террористической деятельности и отправляли их в Сирию. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.