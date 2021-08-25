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ФСБ показала видео спецоперации по задержанию террористов запрещенной в РФ группировки

  /   Обновлено: 25 августа 2021 11:12
Происшествия
ФСБ показала видео спецоперации по задержанию террористов запрещенной в РФ группировки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 25 августа. Сотрудники ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией провели спецоперацию по задержанию десятков террористов на территории нескольких регионов страны.

По информации правоохранителей, задержания прошли на территории Москвы, Новосибирска, Якутска, Красноярска, а также в Канске Красноярского края и селе Прокудское Новосибирской области. Силовикам удалось пресечь деятельность 31 боевика из числа главарей и рядовых участников «Катиба Таухид валь-Джихад» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Подозреваемые вербовали людей для участия в террористической деятельности и отправляли их в Сирию. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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