«Дружить с головой дано не всем»: Роднина прокомментировала действия Украины в Токио

Москва, 25 августа. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает провокацией поведение Украинского паралимпийского комитета в Токио.

Спортсменам из Украины запретили находиться рядом с россиянами на церемонии открытия летних Паралимпийских игр в Японии. Однако не все представители сборной Украины поступили согласно требованию. Кто-то решил остаться на торжественном мероприятии рядом с членами сборной России, пишет «Вечерняя Москва».

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина считает такое поведение со стороны команды Украины провокацией.

«Дружить с головой дано не всем. Я могу только похвалить тех людей, которые это устроили, молодцы. Аплодисменты им за такое, потому что люди, не уважающие Олимпийский кодекс, не должны находиться рядом с нашими спортсменами. Это очередная провокация, давайте будем выше этого», — приводит слова прославленной спортсменки Sport24.

Многие украинские паралимпийцы проигнорировали запрет находиться рядом с представителями сборной России на церемонии открытия Паралимпиады в Японии. Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев не скрывал своего возмущения на этот счет во время прямого эфира.